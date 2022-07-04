Соревнования по рукопашному бою в Сочи собрали спортсменов из 28 регионов России

Первое место заняла команда Краснодарского края.

В Сочи с 28 июня по 2 июля проходили во второй раз Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Кубок Черного моря». Состязания проходили в разных возрастных категориях: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, и 16-17 лет. В 2022 году «Кубок Черного моря» собрал 550 участников из 28 регионов России.

- Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Поединки были жаркие и никто не хотел уступать, каждый участник вел бой до самой последней секунды, показывая высокую техническую, тактическую и психологическую подготовки, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Победители и призеры состязания смогут принять участие в Первенстве России по рукопашному бою. Первое место среди юношей и девушек 12-17 лет заняла команда Краснодарского края, второе - Астраханская область и третье - Ставропольский край.