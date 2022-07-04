Полиция Кубани рассказала подробности смертельного ДТП с мотоциклом в Абинском районе

Фото: пресс-служба ГИБДД по краю

3 июля в Абинском районе произошла авария с двумя легковушками и мотоциклом. Пилот и пассажирка двухколесного транспорта скончались. Полиция Кубани рассказала подробности аварии.

- По предварительным данным, 40-летний водитель «Форда» выехал на встречку и влетел в мотоцикл «Хонда» и автомобиль «Фольксваген». Пострадали два пассажира «Фольксвагена», один из них 13-летний ребенок, - пояснили в пресс-службе краевого ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД по краю

Мотоцикл зажало между двумя иномарками. Девушка-пассажирка погибла на месте, а пилот скончался в больнице. Ранее «Комсомолка» сообщала, что молодая пара возвращалась с фестиваля Partizan Party, который проходил в станице Шапсугской Абинского района.