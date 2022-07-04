Часть Кавказского заповедника могут отделить Сочинскому заказнику для нового курорта

Часть территории оборудуют под строительство курорта “Долина Васта”. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи рассматривают вариант передачи части Кавказского заповедника во владение заказника для открытия нового курорта. Об этом в своем материале сообщил "Ъ". На данный момент, эксперты обследуют территории массива Турьи горы.

-Закон "Об ООПТ" запрещает в заповедниках менять целевое значение земельных участков. Эти две природоохранные территории отличаются своим назначением: в заповеднике вообще ничего нельзя, а в Сочинском заказнике допускается строительство объектов туристической инфраструктуры, к которым относятся, например, горнолыжные курорты, - рассказывает эксперт "Гринписа России" Михаил Крейндлин.

Часть территории оборудуют под строительство курорта “Долина Васта”. Его открытие планируют в 2029 году. В проект инвесторы планируют вложить 80 млрд рублей. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, ежегодно курорт сможет принимать до 1,5 млн человек.