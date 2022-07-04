На Кубани за сутки выявили 23 новых случая заболевания COVID-19

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три пациента Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 23 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у двоих детей, самому младшему их которых два года. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Так, в Краснодаре получено 9 положительных результатов, в Туапсинском районе – 5. По одному пациенту прибавилось в Армавире, Геленджике, Сочи, Динском, Калининском, Кущевском, Павловском, Тбилисском и Усть-Лабинском муниципалитетах.

На аппаратах ИВЛ остаются три пациента. Уточняется, что за сутки в крае не зафиксировано случаев смерти от осложнений COVID-19. С выздоровлением выписаны 17 пациентов.