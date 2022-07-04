Более 20% выпускников Адыгеи устроились на работу по знакомству

В Адыгее подвели итогу по трудоустройству выпускников вузов и техникумов в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее подвели итогу по трудоустройству выпускников вузов и техникумов в 2021 году. Более 20 % человек для получения работы потребовалась помощь родственников и друзей. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Трудоустроиться по специальности удалось 83,2 % выпускников, у 16,8% не получилось.Среди числа тех, у кого не вышло найти подходящую вакансию, целенаправленным поиском занимались всего 3,2 % человека. Остальные таких мер не принимали - 13,6 %.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», для подавляющего большинства (82,8%) полученная работа стала первой после получения образования. Удовлетворены имеющейся работой 87,7% опрошенных.

- В качестве основных причин неудовлетворенности текущей работой выпускники указывали отсутствие перспектив и карьерного роста (83,9%), неинтересные задачи, обязанности (44,5%), низкую заработную плату (19,7%), , работу ниже уровня своей квалификации (15,4%), не нравится работать по найму, привлекательнее собственное дело, индивидуальная занятость (13,8%), - сообщили в пресс-службе Краснодарстата.