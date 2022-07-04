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Общество4 июля 2022 9:08

Житель Краснодара похитил у инвестора 9,2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Мужчина получил деньги для развития предпринимательства, но обязательства не выполнил Фото из архива КП

Мужчина получил деньги для развития предпринимательства, но обязательства не выполнил Фото из архива КП

Житель Краснодара стал фигурантом уголовного дела за мошенничество. Мужчину подозревают в хищении 9,2 миллиона рублей у инвестора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, в полицию обратился представитель предпринимателя. Он рассказал, что несколько месяцев назад вместе с бизнес-партнером опубликовали в Интернете объявление о том, что готовы вложиться в предпринимательство.

На это откликнулся 33-летний краснодарец. Мужчина предложил начать и развивать бизнес по закупке и продаже табачной продукции, зажигалок и средств контрацепции. Предприниматель вместе с бизнес-партнером согласились и заключили в подозреваемым договор займа.

За четыре месяца они перевели начинающему бизнесмену более 9,2 миллиона рублей. Но мужчина не выполнил обязательств, а деньги не вернул.

Сейчас краснодарец задержан, возбуждено уголовное дело.

- Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.