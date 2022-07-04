Житель Краснодара похитил у инвестора 9,2 млн рублей

Мужчина получил деньги для развития предпринимательства, но обязательства не выполнил Фото из архива КП

Житель Краснодара стал фигурантом уголовного дела за мошенничество. Мужчину подозревают в хищении 9,2 миллиона рублей у инвестора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, в полицию обратился представитель предпринимателя. Он рассказал, что несколько месяцев назад вместе с бизнес-партнером опубликовали в Интернете объявление о том, что готовы вложиться в предпринимательство.

На это откликнулся 33-летний краснодарец. Мужчина предложил начать и развивать бизнес по закупке и продаже табачной продукции, зажигалок и средств контрацепции. Предприниматель вместе с бизнес-партнером согласились и заключили в подозреваемым договор займа.

За четыре месяца они перевели начинающему бизнесмену более 9,2 миллиона рублей. Но мужчина не выполнил обязательств, а деньги не вернул.

Сейчас краснодарец задержан, возбуждено уголовное дело.

- Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.