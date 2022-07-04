На Кубани у организаторов нарколаборатории изъяли более 9 килограммов наркотиков

Мужчины закупили оборудование и организовали в доме нарколабораторию Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани полиция обнаружила нарколабораторию. У организаторов изъяли более 9 килограммов наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Два жителя Туапсинского района – 51 года и 46 лет – решили организовать наркобизнес. Они купили оборудование и химические реактивы для приготовления запрещенных веществ.

- Мужчины синтезировали мефедрон, общей массой более 3,2 килограмма для дальнейшего незаконного сбыта, - рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Также один из организаторов закупил более 2,7 килограмма марихуаны и свыше 2,9 килограмма мефедрона. При осмотре дома изъяты весы, вакуумный упаковщик, полимерные пакеты, пять емкостей с мефедроном и восемь банок с марихуаной.

Кроме организации нарколаборатории, установлено, что мужчина продал более 100 граммов мефедрона и 110 граммов марихуаны в виде тайниковых закладок в Горячем Ключе и Туапсинском районе.

- Факты противоправной деятельности выявлены и задокументированы сотрудниками краевого УФСБ РФ. Мужчинам предъявлено обвинение - им грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. На период предварительного следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.