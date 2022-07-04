В Сочи спасатели эвакуировали упавшего с моста в реку мужчину

У мужчины травма позвоночника, головы и руки. Фото: https://t.me/spasenie_sochi

В Сочи мужчина упал с высоты во время перехода реки через мост на улице Чекменева. Пострадавший не смог подняться самостоятельно из-за многочисленных травм. Очевидцы незамедлительно вызвали спасателей и бригаду скорой помощи.

- На место вызова выдвинулась дежурная смена. С помощью жестких носилок спасатели транспортировали мужчину на берег, где передали его сотрудникам Скорой медицинской помощи,- сообщили в пресс-службе спасения Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, у мужчины травма позвоночника, головы и руки. Ранее сообщалось, что потоки горной реки чуть не унесли туристку с ребенком в Сочи. Спасатели эвакуировали женщину.