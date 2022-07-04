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Общество4 июля 2022 9:45

Амбулатория в Кошехабльском районе Адыгеи обойдется в 40 млн рублей

Завершение строительства запланировано на 2023 год
Валерия ГОДОВНИКОВА
В одноэтажном здании амбулатории будут размещены все необходимые помещения

В одноэтажном здании амбулатории будут размещены все необходимые помещения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Дружба Кошехабльского района началось строительство врачебной амбулатории. На эти цели направили 40 млн рублей.

В новом здании, площадью 466,4 кв метром местным жителям будет оказана первичная медико-санитарная помощь. Пациенты смогут обратиться как за экстренной помощью, так и в случае планового профосмотра.

- В одноэтажном здании амбулатории будут размещены все необходимые помещения: регистратура, процедурная, кабинеты врачей (педиатра, терапевта, гинеколога), прививочный кабинет и иные помещения, предусмотренные действующими нормами, - сообщила заместитель главного врача Кошехабльской ЦРБ Зарема Батышева.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на данный момент ведутся работы по возведению фундамента здания. Завершить все работы планируется к окончанию 2023 года.