Амбулатория в Кошехабльском районе Адыгеи обойдется в 40 млн рублей

В одноэтажном здании амбулатории будут размещены все необходимые помещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Дружба Кошехабльского района началось строительство врачебной амбулатории. На эти цели направили 40 млн рублей.

В новом здании, площадью 466,4 кв метром местным жителям будет оказана первичная медико-санитарная помощь. Пациенты смогут обратиться как за экстренной помощью, так и в случае планового профосмотра.

- В одноэтажном здании амбулатории будут размещены все необходимые помещения: регистратура, процедурная, кабинеты врачей (педиатра, терапевта, гинеколога), прививочный кабинет и иные помещения, предусмотренные действующими нормами, - сообщила заместитель главного врача Кошехабльской ЦРБ Зарема Батышева.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на данный момент ведутся работы по возведению фундамента здания. Завершить все работы планируется к окончанию 2023 года.