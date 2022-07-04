Прямые рейсы между Сочи и Тель-Авивом запустят с 6 июля

Общее количество мест на борту - 100. Фото: Дарья АСЛАМОВА

В аэропорту Сочи открывают еще одного международное направление. В этот раз рейсы будут осуществляться в Израиль. Между Сочи и Тель-Авивом запустят прямые рейсы в среду, 6 июля. Полеты запланированы на авиалайнерах Sukhoi Superjet 100. Общее количество мест на борту - 100.

Регулярные рейсы начнут выполняться два раза в неделю. Из Сочи самолеты будут вылетать в среду в 16:35, прилет в Тель-Авив в 19:25. Из Тель-Авива рейс отправляется также по средам в 20:25 и прибывает в Сочи в 23:20. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Также рейсы будут выполняться по четвергам. Из Сочи вылет в 19:00, а прилет в Тель-Авив в 21:50 часов. Обратно вылет из Израиля запланирован в 22:50 и прилетать в Сочи уже в пятницу в 01:40 часов.

Стоит отметить, что в расписании полетов возможны корректировки. Более подробную информацию о днях и времени вылета уточняйте на сайте авиаперевозчика - Азимут.