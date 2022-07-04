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Общество4 июля 2022 9:54

На Кубани производство шампанского в мае выросло на 44%

В этом же месяце прошлого года произведено на 44% меньше продукции
Светлана ОВДЕЙ
В мае 2022 года на Кубани произведено 486,5 тысяч декалитров игристых вин и шампанского Фото: Иван МАКЕЕВ

В мае 2022 года на Кубани произведено 486,5 тысяч декалитров игристых вин и шампанского Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани в мае увеличилось производство игристых вин и шампанского. В этом же месяце прошлого года объем продукции составлял на 44,3% меньше, сообщает РБК Краснодар.

Так, в мае 2022 года в крае произвели 486,5 тысяч декалитров продукции. В прошлом году за этот период в регионе изготовили 337,1 тысячи декалитров игристых вин и шампанского.

В целом по России за май 2022 года произведено 824 тысячи декалитров напитков. Это на 39,3% больше прошлогоднего показателя.

Рост производства отмечен с февраля. За пять месяцев российские виноделы изготовили 3,9 миллиона декалитров – объем увеличился на 25%. На Кубани показатель вырос на 15,7% в сравнении с периодом 2021 годом.