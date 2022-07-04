Бесплатно обратиться к юристам жители Краснодара могут 8 июля

Жителей и гостей города проконсультируют по любым вопросам бесплатно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители и гости Краснодара 8 июля бесплатно смогут проконсультироваться с юристами. Государственное юридическое бюро края проведет день открытых дверей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Граждан примут с 10:00 до 16:00 по улице Октябрьской, 68, 3-ий этаж. С 13:00 до 14:00 запланирован перерыв. Юристы будут работать совместно с сотрудниками ГУ ФССП по Краснодарскому краю и краевого отделения Пенсионного фонда.

Уточняется, что на консультацию необходимо предварительно записаться по телефону - 8 (861) 992-48-63.