ВТБ выдает экспресс-гарантии онлайн без открытия расчетного счета

ВТБ запустил дополнительный онлайн-сервис по выдаче банковских экспресс-гарантий без открытия расчетного счета в банке. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут онлайн оформить заявку и получить гарантию на сайте за несколько часов без визита в отделение банка.

Для подачи заявки на сайте ВТБ нужно перейти в разделе «Экспресс-гарантии» и нажать на кнопку «Получить гарантию». После авторизации в личном кабинете потребуется заполнить онлайн-анкету и прикрепить к ней скан-копии учредительных документов и финансовую отчетность. Банк примет решение по заявке не позднее, чем через два часа, и выдаст гарантию в электронном виде в течение рабочего дня.

В рамках онлайн-сервиса доступны для оформления экспресс-гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ на сумму до 75 млн рублей на срок до 62 месяцев, в том числе без предоставления финансовой отчетности − на сумму до 10 млн рублей на срок до 62 месяцев. Можно также получить коммерческие экспресс-гарантии на сумму до 10 млн рублей на срок до 26 месяцев. Комиссия за выдачу составляет от 1 тысячи рублей, ставка – от 2% годовых.

«Экспресс-гарантии пользуются высоким спросом у предпринимателей, участвующих в закупках. В числе преимуществ этого продукта − ускоренная процедура принятия решения, доступные цены и полностью цифровой путь оформления. С начала этого года банк нарастил выдачи экспресс-гарантий среднему и малому бизнесу на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы сделали возможным получение таких гарантий для всех предпринимателей, чтобы они могли сэкономить свои ресурсы», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Подробная информация – на сайте банка.