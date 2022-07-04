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Общество4 июля 2022 10:31

В Краснодаре с начала года обнаружили 24 тысячи случаев незаконного размещения рекламы

В ходе рейдов найдено и 23 незаконно нанесенных граффити
Светлана ОВДЕЙ
Рейды по поиску незаконно размещенных рекламы и граффити проводят еженедельно Фото: krd.ru

Рейды по поиску незаконно размещенных рекламы и граффити проводят еженедельно Фото: krd.ru

В Краснодаре с начала года обнаружили 24 тысячи случаев незаконного размещения рекламы. О результатах специальных рейдов рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, в ходе специальных рейдов найдено 23 незаконных граффити. Определить нарушителей помогли камеры видеонаблюдения – информацию уже передали в УМВД Краснодара.

Рейды по поиску рекламы, размещенной не на специальных стендах, и незаконных граффити в краевом центре проводят еженедельно. Авторов рисунков находят по 1081 камере видеонаблюдения с передачей информации в городскую ЕДДС. До конца года запланировано установить почти 100 новых камер.

Напомним, в Краснодаре есть две официальные площадки для граффити – по улице Сормовской, 216 и в районе Затона.