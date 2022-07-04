14 километров воздушных ЛЭП отремонтировали в Ейске в 2022 году

Ремонт электросетевого комплекса на Кубани проводят ежегодно Фото: admkrai.krasnodar.ru

14 километров воздушных линий электропередачи отремонтировали в Ейске в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Энергетики обновили свыше 14 километров ЛЭП и более одного километра кабельных линий. Уточняется, что в городе планируют отремонтировать еще четыре трансформаторные подстанции и шесть километров линий электропередачи. Работы проведут до конца года.

Напомним, ремонт электросетевого комплекса на Кубани проводят ежегодно.