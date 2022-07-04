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Общество4 июля 2022 11:45

Житель Краснодара выращивал 150 кустов конопли около реки Кубань

Мужчине грозит до трех лет тюрьмы
Светлана ОВДЕЙ
Мужчина планировал приготовить наркотик для себя, ему грозит до трех лет тюрьмы Фото из архива КП

Мужчина планировал приготовить наркотик для себя, ему грозит до трех лет тюрьмы Фото из архива КП

Жителя Краснодара задержали за изготовление наркотиков. Он выращивал кусты конопли около реки Кубань, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

36-летнего мужчину заметили на берегу реки между станицей Елизаветинской и поселком Белозерным – он вел себя подозрительно. В ходе досмотра у него нашли бумажный сверток с 12 граммами марихуаны.

А для приготовления наркотика краснодарец выращивал коноплю вдоль берега реки. Полицейские обнаружили здесь 150 кустов. Как выяснилось, наркотик мужчина планировал приготовить для себя.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 и ч. 1 ст. 231 УК РФ. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.