Две фуры сгорели на парковке в Новороссийске

Пламя охватило пять грузовиков Фото: кадр из видео

В Новороссийске две фуры сгорели на парковке. Пламя охватило грузовики около 4:00 в станице Натухаевской.

Очевидцы сняли на видео момент возгорания. На кадрах видно, как большегрузы охватило пламя. Как предположили авторы видео, причиной возгорания мог стать поджег.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

- В настоящее время полицейскими проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причин произошедшего, - сообщили в ОМВД Новороссийска.