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Общество4 июля 2022 12:04

Две фуры сгорели на парковке в Новороссийске

Пламя охватило грузовики ранним утром
Светлана ОВДЕЙ
Пламя охватило пять грузовиков Фото: кадр из видео

Пламя охватило пять грузовиков Фото: кадр из видео

В Новороссийске две фуры сгорели на парковке. Пламя охватило грузовики около 4:00 в станице Натухаевской.

Очевидцы сняли на видео момент возгорания. На кадрах видно, как большегрузы охватило пламя. Как предположили авторы видео, причиной возгорания мог стать поджег.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

- В настоящее время полицейскими проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причин произошедшего, - сообщили в ОМВД Новороссийска.