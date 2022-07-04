Первый промышленный технопарк за 1 млрд рублей появится на Кубани

В строительство технопарка вложат 1 млрд рублей Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Первый промышленный технопарк в Краснодарском крае. Соглашение о строительстве подписано на международной промышленной выставке в Екатеринбурге «Иннопром-2022».

Уточняется, что в строительство технопарка вложат 1 миллиард рублей.

- Инвестор будет наращивать и развивать радиоэлектронную компонентную базу, создаст центр импортозамещения по выпуску отечественных видеорегистраторов, камер видеонаблюдения и комплектующих, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Новый промышленный технопарк обеспечит две тысячи рабочих мест.

Сейчас предприятие-инвестор выпускает в Краснодаре около 40 видов камер видеонаблюдения, видеорегистраторы, видеодомофоны, электронные модули. Уточняется, что технопарк позволит увеличить производство и выйти радиоэлектронике в регионе в перечень приоритетных отраслей экономики, увеличив доходную часть бюджета.