Мэрия Сочи прокомментировала ситуацию с дракой на пляже «Фрегат»

Пострадавший в тяжелом состоянии.

В Сочи произошла драка между отдыхающим и сотрудниками пляжа “Фрегат”. 23-летнего самбиста избили палками и арматурами. На данный момент, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Мэрия Сочи заявила, что будет расторгать договор с пользователем пляжа.

-Наша позиция в данном случае бескомпромиссная и жесткая. В настоящее время готовится постановление о расторжении договора с пользователем пляжной территории. Пострадавшему администрацией оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская, - сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации муниципального образования Кирилл Ярыш.

По словам Кирилла Ярыша позиция по всем пляжным территория будет усилена.