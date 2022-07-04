Губернатору Кубани с начала года поступило 47 тысяч обращений от жителей региона

На планерном совещании отметили, что чаще всего жители жалуются на проблемы ЖКХ Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

47 тысяч обращений от жителей поступило губернатору Кубани с начала года. Об этом Вениамин Кондратьев сообщил на планерном совещании по итогам работы с обращениями граждан в первом полугодии.

Уточняется, что это на 10% меньше сообщений и писем, поступивших в аналогичный период прошлого года. Чаще всего жители жалуются на проблемы ЖКХ.

- В сегодняшних непростых реалиях жители нуждаются в большем внимании - в диалоге, а не просто в формальном ответе, - отметил губернатор.

Основные вопросы кубанцев касаются соцвыплат (16%) здравоохранения (8%), строительства и архитектуры (8%), транспорта и дорожного хозяйства (7%).

А больше всего обращений в адрес губернатора поступило от жителей Краснодара, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа и Туапсинского района.