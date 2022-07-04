На данный момент ведется проверка для выявления всех аналогичных эпизодов. Фото: пресс-служба МВД по Адыгее

В Адыгее задержали 17-летнего подростка и двух его друзей за сбыт наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

В конце мая текущего года сотрудникам МВД поступила информация о том, что трое подозреваемых планируют распространять запрещенные вещества в республике. Вскоре эти сведения подтвердились.

Наркополицейскими была разработана и проведена спецоперация. Им удалось задержать с поличным всех троих в одном из микрорайонов Майкопа. При себе и в автомобиле у парней обнаружили более 30 пакетиков с неизвестным порошком. Позднее были обнаружены еще 20 свертков в тайниковых закладках.

- Согласно заключению экспертов-криминалистов МВД по Адыгее, изъятым оказался мефедрон, общей массой около 90 граммов, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», задержанные планировали реализовывать наркотики бесконтактным путем. Через интернет они бы сообщали координаты тайников. На данный момент ведется проверка для выявления всех аналогичных эпизодов.