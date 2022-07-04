В Павловском районе Кубани между поселениями снова начнут курсировать автобусы

Проблему обсудили на планерном совещании по итогам работы с обращениями граждан за первое полугодие Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Павловском районе Кубани возобновят работу автобусов. Транспорт между поселениями начнет работу 1 августа. Об этом сообщил Вениамин Кондратьев на планерном совещании по итогам работы с обращениями граждан за первое полугодие.

Автобусы прекратили курсировать в районе по всем 16-ти маршрутам. Прежний перевозчик не справился с объемом работы. Транспорт продолжит ездить после проведения конкурса по выбору перевозчика.

- Знаю, что в Павловском районе с июня отменили автобусные маршруты между населенными пунктами. Жителей это не устраивает, они просят восстановить сообщение. Это справедливое требование, оно должно быть удовлетворено, - отметил глава региона.

Сейчас на Кубани пятерку лидеров по активной работе с жителями составляют Сочи, Новороссийск, Белореченский, Брюховецкий и Крымский районы.