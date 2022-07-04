Более 50 многоэтажек 10 июля подключат к газу в Архипо-Осиповке

Газопровод здесь построили в 2017 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 50 многоэтажек в Архипо-Осиповке подключат к газу 10 июля. Проблему села обсудили на краевом планерном совещании по итогам работы с обращениями граждан за первое полугодие.

У жителей многоквартирных домов микрорайона «Санаторный» нет газа с февраля. Как рассказал заместитель главы региона Александр Мельников, газопровод здесь построили в 2017 году. Отключение в конце января 2022 нынешнего года произошло из-за аварии.

В ходе ремонта выяснилось, что на газопроводе есть проблемы с технической и правоустанавливающей документацией.

- Это недопустимая ситуация, которую необходимо решить в кратчайшие сроки, - сказал губернатор Кубани заместителю главы.

По словам вице-губернатора Александра Трембицкого, Ростехнадзор начнет проверку 6 июля. 10 июля почти в 50 домов села запустят газ.