В полиции Краснодара рассказали подробности отравления троих воспитанников детсада

Детям сделали анализы

Правоохранители проводят проверку в частном детском саду Краснодара после отравления троих воспитанников в возрасте от 3 до 4 лет.

Дети почувствовали себя плохо, когда гуляли на улице перед обедом. Их экстренно отвезли в больницу. А оттуда сигнал поступил уже в полицию.

- В результате осмотра указанной территории сотрудниками полиции был обнаружен и изъят контейнер, в котором находилось более 100 таблеток без маркировки. Указанные изделия направлены на экспертизу для установления содержащихся в них веществ, - сообщил "КП" - Кубань" руководитель пресс-службы УВД по Краснодару Артем Коноваленко. - В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента, по окончанию которых будет принято законное процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

Напомним, дети уже отпущены по домам. Но у них взяли анализ на наличие запрещенных веществ в крови. Прокуратура Прикубанского округа контролирует ход разбирательства в частном детсаду. Выводы по поводу качественного оказания платных услуг тоже будут сделаны надзорным ведомством.