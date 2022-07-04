Детский сад на 350 мест появится в районе улиц Россинского и Батуринской в Краснодаре

Строительство детсада начнут до конца года Фото: t.me/alekseenko_krd

Детский сад на 350 мест построят в районе улиц Россинского и Батуринской в Краснодаре. Работы начнут до конца года, сообщил мэр Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

В двухэтажном учреждении оборудуют помещения для занятий с детьми, пищеблок, помещения прачечной, медпункт, спортзал и кладовую спортинвентаря, музыкальный зал, кабинеты психолога и завхоза. В подвале разместят инженерные коммуникации и техпомещения.

А на территории детсада сделают игровую зону с 16 открытыми игровыми и спортплощадками.

В детском саду примут по четыре группы детей от 1,5 до 3 лет по 20 человек, младшие дошкольные группы - от 3 до 5 лет - по 22 человека, старшие дошкольные группы - от 5 до 6 лет - по 22 человека и подготовительные дошкольные группы - от 6 до 7 лет - по 23 человека.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что строительство детсада стартовало в районе улиц Россинского и Батуринской в Краснодаре. Учреждение также рассчитано на 350 мест.