24-летнему жителю Кубани дали 15 лет колонии за убийство

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

На Кубани вынесли приговор 24-летнему жителю. Парню назначили 15 лет колонии за убийство, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Трагедия произошла в Белореченске феврале 2021 года. Подсудимый повздорил с двумя мужчинами – конфликт перерос в драку. Тогда парень ударил одного из них два раза острым предметом в грудь. Им же подсудимый напал на второго мужчину – удар пришелся на живот.

Один из потерпевших скончался. Другой выжил, его госпитализировали с колото-резанной раной в брюшную полость.

- Суд назначил молодому человеку наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.