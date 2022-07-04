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Общество4 июля 2022 14:36

24-летнему жителю Кубани дали 15 лет колонии за убийство

Ему также назначили два года ограничения свободы
Светлана ОВДЕЙ
Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

На Кубани вынесли приговор 24-летнему жителю. Парню назначили 15 лет колонии за убийство, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Трагедия произошла в Белореченске феврале 2021 года. Подсудимый повздорил с двумя мужчинами – конфликт перерос в драку. Тогда парень ударил одного из них два раза острым предметом в грудь. Им же подсудимый напал на второго мужчину – удар пришелся на живот.

Один из потерпевших скончался. Другой выжил, его госпитализировали с колото-резанной раной в брюшную полость.

- Суд назначил молодому человеку наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.