Чаще всего жители задают вопросы, касающиеся ЖКХ Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мобильная приемная губернатора в июле посетит три района Кубани. Об этом сообщили на краевом планерном совещании по итогам работы с обращениями граждан за первое полугодие.

Первый выезд запланирован 7 июля в Красноармейски район. 21 июля мобильная приемная посетит Кореновский, а 28 – Курганинский муниципалитеты.

В первом полугодии выезды проводились в Белоглинский, Щербиновский, Крыловский, Кущевский, Апшеронский, Калининский, Новопокровский и Успенский районы. Мобильная приемная приняла более 450 человек. Кроме того, проведено около 100 видеоприемов.

– В сравнении с прошлыми выездами во всех муниципалитетах, кроме Кущевского и Новопокровского, количество вопросов от жителей краевым специалистам, сократилось. Это говорит о системной работе на местах, - отметил вице-губернатор Игорь Чагаев.

Больше всего поступает вопросов, касающихся ЖКХ – 39%. Жителей также интересуют проблемы транспорта и дорожного хозяйства – 20%, соцсферы – 11%, строительства и архитектуры – 8%.