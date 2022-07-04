В Крымске осудят задушившего сожительницу мужчину

Дело передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крымске осудят 47-летнего мужчину за убийство сожительницы. Он избил и задушил женщину, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в апреле. Сожители выпивали в своей квартире в Крымске. В какой-то момент между ними возник конфликт. Тогда мужчина напал на 55-летнюю возлюбленную, больше четырех раз ударил ее по голове и задушил.

На следующий день он оставил записку, в которой во всем признался, закрыл квартиру и ушел. Через два дня родственники забили тревогу, так как не могли найти ни мужчину, ни женщину

Позже тело сожительницы нашли в запертой квартире. Задержать же мужчину удалось в Геленджике. Он полностью признал вину.

- Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.