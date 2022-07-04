На Кубани будут выпускать батарейки

На Кубани создадут импортозамещающее производство батареек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Краснодарском крае появится новое импортозамещающее производство батареек. Соглашение о строительстве объекта было достигнуто в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022». Известна сумма инвестиций - 1 млрд рублей. Планируется, что в Крымском районе будут выпускать батарейки типоразмеров «АА» и «ААА». Мощность производственных линий составит 500 элементов в минуту.

– Уровень зависимости России от импортных батареек составляет более 80%. Новое производства позволит сократить этот дефицит, а также создаст 150 рабочих местам, – отметил вийце-губернатор Александр Руппель.

Для инвесторов, создающих импортозамещающие производства, в регионе действует комплексный пакет мер господдержки: субсидии налоговые льготы и льготные займы.