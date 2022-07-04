В крае проведут Спартакиаду. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани 7 июля стартует спартакиада среди сборных команд органов власти. Торжественное открытие пройдет в 18.30 на стадионе «Кубань». Здесь же участники будут сдавать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

- В крае мероприятие проводится уже в восьмой раз. Два предыдущих года стали исключением. Почти 1,5 тысяч человек примут участие в 13 видах программы. По итогам определят победителей и призеров в комплексном зачете и в отдельных видах программы, - сообщил заместитель главы региона Александр Власов.

В числе обязательных видов программы входят плавание, ГТО, дартс, пулевая стрельба, шахматы. Баскетбол, волейбол, гиревой спорт, боулинг, настольный теннис, мини-футбол, перетягивание каната и практическая стрельба предлагаются на выбор участников.

Спартакиада организована с целью привлечения работников к регулярным занятиям физической культурой и укреплению здоровья. Также она проводится в соответствии с утвержденными общероссийскими правилами соревнований.

Спартакиада завершится 22 декабря 2022 года.