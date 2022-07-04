В Сочи карту болельщика можно получить в дополнительном офисе МФЦ

В Сочи открыли дополнительный офис МФЦ для получения карты болельщика.

В Сириусе открыли дополнительный офис МФЦ, где можно будет получить карту болельщика. Кампания оформления документа, без которого невозможно будет попасть на матчи РПЛ, стартовала в России 3 июля. Оформить карту болельщика можно двумя способами – через портал Госуслуг, либо же с помощью сотрудников Многофункционального центра. На Кубани эту услугу можно получить в 39 офисах МФЦ и в 61 офисе пройти идентификацию личности.

– Процедура получения паспорта болельщика удобная и простая. Для удобства жителей и гостей Сочи с понедельника по субботу будут работать дополнительные 18 окон в МФЦ, – рассказал глава департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.

Если у желающего оформить карту болельщика еще нет личного кабинет на портале Госуслуги, то необходимо зарегистрироваться, после заполнить анкету и загрузить фотографию. Следующий шаг - идентификация личности в МФЦ. Юным болельщикам до 14 лет приходить для идентификации не нужно, достаточно будет визита родителей с паспортом и свидетельством о рождении ребенка.