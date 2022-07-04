Кубань заключила инвестсоглашений на 2,2 млрд рублей в первый день выставки «Иннопром-2022»

В первый день выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге Краснодарский край заключил соглашения на более 2,2 млрд рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Делегация Краснодарского края заключила инвестиционных соглашений на 2,2 млрд рублей в первый день работы международной промышленной выставки «Иннопром-2022», которая с 4 по 7 июля в Екатеринбурге. В Павловском и Крымском районах появятся импортозамещающие производства, а в Краснодаре откроют первый технопарк.

– В регионе появятся линии по производству батареек и адаптивных редукторов. В краевом центре появится первый в крае «Технопарк радиоэлектронной промышленности». В результате реализации этих трех инвестпроектов появятся более 2,3 тыс. новых рабочих мест, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Краснодарский край в четвертый раз принимает участие в выставке. На региональном стенде представлена продукция 24 предприятий.