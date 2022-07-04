Кубанские боксеры завоевали 13 медалей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сборная Краснодарского края по боксу завоевала 13 медалей на юношеской спартакиаде. Соревнования проходили в Московской области. В них участвовали более 190 спортсменов со всей страны. Краснодарский край представляли 15 боксеров.

- На Кубани занимаются боксом свыше 24,5 тысяч человек. Из них почти 9 тысяч тренируются на базе 63 отделений. Более 80 наших спортсменов входят в состав сборной страны. По итогам прошлого года они завоевали 60 медалей на всероссийских и международных соревнованиях, - сообщил заместитель главы региона Александр Власов

На XI летней юношеской спартакиаде лучший результат, среди сборной Краснодарского края, показали спортсмены из Анапы. Они завоевали три золотых и одну бронзовую медаль.

Всего Кубанские спортсмены завоевали 13 медалей. В том числе 6 золотых, 1 серебряную и 6 бронзовых. Сборная края заняла второе место на общекомандном зачете.