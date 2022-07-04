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Общество4 июля 2022 16:50

Власти Краснодарского края стали оперативней реагировать на обращения кубанцев в соцсетях

Ожидание жителей региона ответа на обращение не превышает восьми часов
Евгения ХАЛИКОВА
Центр управления регионом: органы власти стали быстрее отвечать на обращения кубанцев в соцсетях. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Центр управления регионом: органы власти стали быстрее отвечать на обращения кубанцев в соцсетях. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В администрации Краснодарского края обсудили работу Центра управления регионом, созданном два года назад. Это координационный центр, операторы которого в оперативном режиме обрабатывает обращения граждан в соцсетях, а после передает информацию ответственным органам власти. Главные задачи ЦУР – улучшить взаимодействие органов власти жителями региона и обеспечить скорейшее реагирование на обращения.

– Во втором квартале 2022 года мы обработали 4 тысячи обращений от граждан. В основном людей волнуют проблемы ЖКХ, вопросы здравоохранения и плохие дороги. Мы втрое сократили количество просроченных ответов по сравнению с прошлым годом. Ответы становятся содержателей, - сообщил руководитель центра Юрий Шевченко.

В системе «Инцидент Менеджмент» принимают активное участие все уровни власти края. На ответ жителя в соцсетях в среднем необходимо 8 часов.