Власти Краснодарского края стали оперативней реагировать на обращения кубанцев в соцсетях

Центр управления регионом: органы власти стали быстрее отвечать на обращения кубанцев в соцсетях. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В администрации Краснодарского края обсудили работу Центра управления регионом, созданном два года назад. Это координационный центр, операторы которого в оперативном режиме обрабатывает обращения граждан в соцсетях, а после передает информацию ответственным органам власти. Главные задачи ЦУР – улучшить взаимодействие органов власти жителями региона и обеспечить скорейшее реагирование на обращения.

– Во втором квартале 2022 года мы обработали 4 тысячи обращений от граждан. В основном людей волнуют проблемы ЖКХ, вопросы здравоохранения и плохие дороги. Мы втрое сократили количество просроченных ответов по сравнению с прошлым годом. Ответы становятся содержателей, - сообщил руководитель центра Юрий Шевченко.

В системе «Инцидент Менеджмент» принимают активное участие все уровни власти края. На ответ жителя в соцсетях в среднем необходимо 8 часов.