Дом екатеринодарского галантерейщика реставрируют. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Дом купца Купцова на улице Красной в Краснодаре отреставрируют к осени 2022 года. Здание было признано памятником архитектуры конца XIX века. Его построил екатеринодарский предприниматель в стиле «кирпичной» архитектуры периода эклектики.

Раньше, на первом этаже дома находились торговые помещения, а на втором этаже жили люди. После революции здание муниципализировали.

- На объекте отреставрируют кирпичную кладку и архитектурный декор фасадов. Также воссоздадут утраченные элементы на балконе и воротах и очистят их кованные ограждения. Исторические оконные переплеты приведут в былой вид. Отремонтируют кровлю и приспособят помещения для современного использования, - сообщил вице-губернатор Сергей Болдин.

Уточняется что зданию присвоен статус объекта истории и культуры регионального значения.

Краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия особенно тщательно следит за ходом реконструкции.

Планируется, что дом будет полностью готов к осени этого года.