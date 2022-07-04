40 новых остановок появились в Краснодаре с начала 2022 года

В Краснодаре с начала года заменили 40 остановочных павильонов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На дорогах Краснодара с начала 2022 года были установлены 40 новых остановочных павильонов. Работа по замене устаревших остановок на более комфортные и безопасные идет по поручению главы городской администрации Андрея Алексеенко.

- Работу по замене остановочных павильонов необходимо вести поэтапно. Жители краевого центра должны с комфортом при любой погоде ожидать свой транспорт, - отметил Андрей Алексеенко.

По словам главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, 30 новых остановок появились благодаря программе повышения безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Еще 10 были закуплены и установлены в рамках муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети краевой столицы в 2022 г.

До конца текущего года современных остановочных павильонов станет на 20 больше. Остановки планируется установить в разных районах Краснодара.