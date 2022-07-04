Проезжую часть на улице Ленинградской в Сочи увеличили до трех полос

В Сочи до конца года отремонтируют 55 дорог. Фото: ГИБДД УВД по г. Сочи

В Сочи завершена реконструкция улицы Ленинградской. Проезжая часть автодороги увеличена с двух до трех полос, благодаря чему вырастет пропускная способность магистрали, сообщили в ГИБДД УВД по Сочи.

Также сотрудники отделения дорожного надзора провели выездное обследование пешеходных переходов на улице и пришли к мнению, что они не соответствуют нормам безопасности.

- Было принято решение обустроить пешеходный переход в районе пересечения с Батумским шоссе световым объектом с целью безопасного движения пешеходов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

До конца 2022 года на территории курорта отремонтируют 55 дорог. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».