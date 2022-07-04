В Сочи температура воды достигла самых комфортных показателей на Черноморском побережье. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Черное море прогрелось до 23 градусов, Азовское - до 24. Температура воды, на радость отдыхающим, достигла комфортных отметок для купания.

- На побережье Азовского моря вода более теплая. В Ейске +23 градуса. В Приморско-Ахтарске и Темрюке по 24 градуса, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Черном море вода чуть прохладнее. В Анапе и Туапсе по +20 градусов. В Геленджике море прогрелось до +21 градуса. В Сочи до +23. Самые низкие показатели температуры отмечены в Новороссийске. Вода в бухте прогрелась до +19 градусов.

Наиболее комфортной для купания считается вода, температура которой колеблется от +23 до +25 градусов.