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Общество4 июля 2022 23:48

Узнали, где будут отключения света в Сочи 5 июля 2022 года

Городские электрики предупредили о временных ограничениях подачи электроэнергии
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи не будет света

В Сочи не будет света

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во всех районах Сочи запланирован планово-предупредительный ремонт в рамках текущей эксплуатации электрооборудования. В связи с чем жителям курорта придется смириться с отключениями света.

В Сочи веерные отключения электроэнергии затронут жителей Владимировская, Восход, Гараняна, Ученическая, Ульянова, Молокова, Свердлова, Пензенская, Тихая, Пастушечья, Большая, Владимировская, Восход и Черновицкая.

Также в зону отключений попадут дома и соцобъекты, расположенные на улицах Енисейская, Атарбекова, Образцовая, Красная Гора, Утренняя. Останутся без благ цивилизации и жители переулков Мира, Гараняна, Школьный, Пастушечий.

Воспользоваться альтернативными источниками энергии придется владельцам магазинов в торговом центре «Новый век» и жителям садового товарищества «Красная Горка»