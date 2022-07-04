В Туапсе открылись пункты по обмену вещей

В Туапсе можно обменять ненужные вещи на что-то более необходимое. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района

В Туапсинском районе открылись пункты по обмену вещей. Так называемые «дармаркеты» набирают популярность по всей стране, и туапсинцы тоже теперь имеют возможность присоединиться к экодвижению. Суть акции в том, что каждый может принести в пункт вещи, которыми уже никто в семье не пользуется, и обменять на что-то нужное из ассортимента «дармаркета». К обмену принимаются электроника, книги, одежда, детские игрушки, спорттовары. Единственное условие - вещи должны быть в хорошем состоянии.

- Тематика Всероссийской акции дарения вещей и обмена ежемесячно меняется. В июле волонтеры собирают мебель и предметы интерьера, в августе – принадлежности для школы, учебники и методические материалы, в сентябре – все, что необходимо для домашних животных, в октябре – предметы для творчества и хобби, в ноябре – сноуборды, лыжи и коньки, а в декабре – новогодние украшения и елочные игрушки, - сообщили в пресс-службе Туапсинского района.

В Туапсе такие пункты обмена открылись на улице Красина, 2, и в молодежном центре на улице Октябрьской Революции, 2. Акция будет проводиться ежемесячно, каждую вторую пятницу.