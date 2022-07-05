В Туапсе ремонтируют дорогу на Гойтхском перевале. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района

В Туапсинском районе начался ремонт участка автодороги Майкоп - Туапсе. Рабочие обновят дорожное полотно проезжей части Гойтхского перевала.

- Уже закончен ремонт двухкилометрового участка от вершины перевала до железнодорожной станции. Автодорожники устранили просадки дороги и уложили выравнивающий асфальтный слой, - рассказали в пресс-службе Туапсинского района.

Предстоит отремонтировать участок трассы до развилки на Чилипси. Также дополнительно укрепляется бетоном обочина. Средства на ремонт трассы выделены в рамках национального проекта «Безопасные и комфортные дороги».