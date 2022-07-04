Девушка выпала из многоэтажки. Фото: ЧП Краснодар / T.me

В Краснодаре при падении с 14-го этажа погибла 18-летняя девушка. Трагедия произошла в многоквартирном доме на улице Уральской.

- Территориальный следственный отдел по краю проводит доследственную проверку. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

От полученных травм девушка сразу же скончалась.

На данный момент выясняются все причины случившегося.