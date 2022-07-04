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Происшествия4 июля 2022 18:31

В Краснодаре при падении с 14-го этажа погибла 18-летняя девушка

Причины случившегося выясняются
Мария ЧАЛАЯ
Девушка выпала из многоэтажки. Фото: ЧП Краснодар / T.me

Девушка выпала из многоэтажки. Фото: ЧП Краснодар / T.me

В Краснодаре при падении с 14-го этажа погибла 18-летняя девушка. Трагедия произошла в многоквартирном доме на улице Уральской.

- Территориальный следственный отдел по краю проводит доследственную проверку. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

От полученных травм девушка сразу же скончалась.

На данный момент выясняются все причины случившегося.