Следователи выясняют обстоятельства отравления детей в частном детсаду Краснодара

Следователи устанавливают, чем именно отравились дети. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В частном детском саду Краснодара началась доследственная проверка по факту отравления трех воспитанников дошкольного учреждения. Инцидент произошел 4 июля в краевом центре. Трое детей 3-4 лет во время прогулки нашли на территории сада неизвестные таблетки, которые проглотили.

- Известно, что таблетки дети нашли в пластиковом контейнере, который был прикреплен к забору. На таблетках не было маркировки. Следователи проводят необходимые мероприятия, которые должны установить все обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка качеству услуг, оказываемых в этом частном детском саду, - сообщили с СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Детям была оказана необходимая медицинская помощь. По данным следкома, госпитализация не потребовалась и сейчас малыши находятся дома.