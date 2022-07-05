Пропал мужчина. Фото: «Лиза Алерт».

В Новороссийске исчез при странных обстоятельствах 37-летний мужчина. О его местонахождении ничего неизвестно с 25 июня.

- Пропавший худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами. Во что был одет мужчина на момент исчезновения, узнать не удалось, - сообщили в отряде «Лиза Алерт».

Уточняется, что 37-летний мужчина невысокого роста - 172 сантиметра.

Если кто-то видел пропавшего или знает о его местонахождении, звоните в полицию по номеру 112 или на бесплатную горячую линию отряда «Лиза Алерт» по телефону 8(800)7005452.