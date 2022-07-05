День семьи, любви и верности отметят в Анапе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Анапе 8 июля пройдет детский праздник. В День семьи, любви и верности на Театральной площади города организовали множество мероприятий и мастер-классов. Празднование начнется с 10:00.

- Пройдут мастер-классы по рисованию на воде в технике «Эбру», по созданию и росписи точной копии своей ладошки. Для детей устроят шоу мыльных пузырей и развлекательную программу с ростовыми куклами. Также ребята смогут разукрасить себя с помощью аквагрима и станцевать флешмоб с Детским развивающим центром «Wellness mama», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что для гостей праздника приготовили сладкую вату и молочные коктейли.

Мероприятие будет бесплатным. Оно пройдет в рамках реализации проекта «100 семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ» и Партийного проекта Единой России «Предпринимательство».