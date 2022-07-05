В Краснодаре «умные» светофоры будут предотвращать автомобильные пробки

В 2022 году в Краснодаре заработает пилотный проект мониторинга транспортных потоков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре до конца 2022 года запустят пилотный проект мониторинга транспортных потоков. Специальные датчики будут оценивать количество транспорта в час пик и регулировать время работы зеленого сигнала светофора в зависимости от ситуации. Первые такие «умные» светофоры появятся на 12 участках по улице Тургенева – от Тургеневского моста до улицы Дзержинского.

- Эти светофоры будут не только функционировать в адаптивном режиме. Они смогут во всех направлениях анализировать дорожную ситуацию и регулировать потоки транспорта таким способом, чтобы предотвратить возникновение пробок, - сообщил глава города Андрей Алексеенко.

Если проект окажется удачным, то до конца текущего года на городских улицах будет установлено еще 17 таких интеллектуальных светофоров. Предполагается, что в проект попадут перекрестки на улицах Промышленной и Березанской, Красноармейской и Горького, Ломоносова и Головатого, Уральской и 1 Мая, Алма-Атинской и Каляева, Уральской и Дунайской, Дзержинского и Нефтяной, Дальней и Гаражной, Старокубанской и Бургасской, Калинина и Кропоткина, Бабушкина и Каляева, Атарбекова и Воровского, Российской и Декабристов, а также в районе Бородинской, 156/2 и Восточно-Кругликовской, 64/1. В станице Старокорсунской такие датчики будут установлены на улицах Красной и Ленина. Кроме того, в адаптивный режим будет переведено 15 существующих светофоров.