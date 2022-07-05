Холдинг VK планирует приобрести краснодарский онлайн-сервис по бронированию жилья

В России создаются новые системы онлайн-бронирования жилья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компания VK планирует занять нишу, освободившуюся после того, как российский рынок покинули зарубежные системы онлайн-бронирования жилья Booking.com и Airbnb.

Речь идет об онлайн-сервисах Tvil и «Суточно.ру». Tvil называют «черноморским Airbnb». По данным Forbes, Tvil будет стоить примерно 1-2,5 миллиарда рублей без дисконтов и премий. Около 1,3 млрд рублей – цена «Суточно.ру».

Также VK прицениваться и к другим компаниям, занимающимся онлайн-бронированием жилья.