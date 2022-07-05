Командира роты оштрафовали за применение насилия. Фото: Евгения ГУСЕВА

На Кубани командира роты оштрафовали на 40 тысяч рублей за применение насилия. Офицер ударил срочника кулаком в глаз за то, что тот отказался передать ключи от комнаты для хранения оружия в войсковой части.

- Краснодарский гарнизонный военный суд признал военного виновным в превышении полномочий. Более мягкий вид наказания был выбран в следствии того, что офицер признал свою вину в содеянном, - сообщил «Коммерсантъ».

Уточняется, что командир сделал замечание дежурному по роте за то, что тот оставил ключи от комнаты для хранения оружия на тумбе. Он сказал, что снимает рядового с дежурства. Также мужчина потребовал отдать ему ключи. После того как дежурный отказался это сделать, его ударили.

Эксперты обнаружили у солдата кровоподтек в области век правого глаза. Суд пришел к выводу, что офицер виновен в превышении полномочий с применением насилия.

Инцидент произошел в начале февраля в воинской части. Она расположена в хуторе Молькино. Приговор был вынесен 20 июня. На данных момент данных о его оспаривании нет.