Мэр Сочи: последствия потопа в Лазаревском районе почти устранили

Местным жителям оказали всю необходимую помощь. Фото:https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

На Сочи 24 июня обрушилась стихия. Лазаревский район пострадал больше всего. Почти 100 домов были повреждены. А две семьи из Ставропольского края смыло в море.

На данный момент последствия потопа в Лазаревском районе практически устранены. Местным жителям оказали всю необходимую помощь.

- Проанализировали, как сработала система оповещения о надвигающемся ЧС. Службы отработали четко на всех уровнях, это подтвердило и следствие. От массированной работы в СМИ и соцсетях до практически индивидуального оповещения жителей в отдаленных населенных пунктах, - заявил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что за каждым участком закрепили специалиста. На водных объектах установили датчики. По словам мэра Сочи, чтобы исключить трагические происшествия, службы города будут через громкоговорители убеждать людей покинуть места стоянок автокемпингов, разъяснять степень угрозы.

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