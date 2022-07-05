Погода в Адыгее 5 июля 2022: в республике палящее летнее солнце

Узнали, какой будет погода в Адыгее 5 июля 2022 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 5 июля 2022.

В Майкопе 5 июля погода будет преимущественно солнечной. Максимальная температура воздуха днем +30 °C. Небо чистое и ясное. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Осадков, по прогнозу синоптиков, не предвидится. Во второй половине дня температура составит +15 °C. Ветер юго-восточный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается ясной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +26 °C. Ветер северо-восточный, 3 м/с. День пройдет без дождей и осадков.Ночью столбик термометра опустится до +12 °C. Ветер восточный, 2 м/с.